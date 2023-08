Campidoglio: Fd'I, voto contrario in Aula su bilancio, non su trasporti gratis giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo capitolino di Fratelli d'Italia "non ha votato in maniera contraria al documento che prevedeva lo stanziamento di fondi per la gratuità dei trasporti per gli under 19. Fratelli d'Italia non ha partecipato volutamente alla votazione in merito agli atti della maggioranza, motivo per cui non può aver votato contro ad alcun documento proposto dalla sinistra". Lo dichiarano in una nota i consiglieri di Fd'I in Campidoglio Stefano Erbaggi, Giovanni Quarzo, Mariacristina Masi, Federico Rocca, Rachele Mussolini e Francesca Barbato. "A termine delle procedure ordinarie - prosegue la nota - abbiamo votato contrariamente a un assestamento di bilancio che, nel suo complesso, reputiamo inefficace, privo di una visone complessiva della città e, a livello di risorse, non in grado di rispondere alle esigenze di cittadini che, a oggi, si trovano a fare i conti con criticità che, dacché è arrivata la giunta Gualtieri, sono rimaste a oggi prive di risposte". (segue) (Com)