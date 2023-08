Campidoglio: Fd'I, voto contrario in Aula su bilancio, non su trasporti gratis giovani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Non ultima - proseguono i consiglieri capitolini di Fratelli d'Italia - la nuova emergenza rifiuti che sta colpendo la Capitale. È ora che la sinistra, invece di attaccare Fd'I e il centrodestra, ammetta le proprie responsabilità, è ora che il sindaco Gualtieri, che ha partecipato ai lavori solo per pochi e irrilevanti momenti, ammetta le proprie mancanze e inefficienze. Il centrosinistra capitolino la smetta di fare il pianto greco davanti a Regione e governo e di strumentalizzare il voto contrario di Fd'I all'assestamento di bilancio, anche perché da mesi ricevono significative risposte positive dal centrodestra di governo. È arrivata anche per loro il momento di crescere e di assumersi le proprie responsabilità, è finito il momento che è sempre colpa di qualcun altro". (Com)