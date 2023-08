Reddito cittadinanza: Valeriani (Pd), interrogazione a giunta Rocca su fondi per servizi sociali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale del Lazio del Partito democratico, Massimiliano Valeriani, ha presentato un'interrogazione al presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e agli assessori al Bilancio, Giancarlo Righini, e ai Servizi sociali, Massimiliano Maselli "per sapere se nel bilancio regionale saranno previsti fondi per incrementare la possibilità di sostegno dei servizi sociali dei Comuni del Lazio in seguito all'eliminazione del Reddito di cittadinanza". Lo afferma in una nota Valeriani. "Il governo ha iniziato un percorso di drastica riduzione della platea dei beneficiari del Reddito di cittadinanza, che porterà a escludere da questo sussidio oltre 74 mila famiglie solo nella Regione Lazio - spiega -. Le persone e i nuclei familiari, che da agosto non usufruiranno più di questo sostegno, hanno ricevuto dall'Inps, tramite sms, anche la comunicazione dell'eventuale presa in carico da parte dei servizi sociali, che vengono gestiti dai Comuni". (segue) (Com)