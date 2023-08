Reddito cittadinanza: Valeriani (Pd), interrogazione a giunta Rocca su fondi per servizi sociali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ora - aggiunge Valeriani - sono proprio le amministrazioni locali che rischiano di dover far fronte da sole a un numero di richieste molto elevato, a cui non potranno dare risposte adeguate per mancanza di personale e di risorse economiche. Per questo ho presentato un'interrogazione alla Giunta Rocca, chiedendo di conoscere se nell'assestamento di bilancio o nelle prossime manovre economiche saranno previsti dei fondi da erogare ai Comuni del Lazio per far fronte a questa possibile emergenza e, in caso positivo, per sapere a quanto ammonti la somma che si intende stanziare", conclude. (Com)