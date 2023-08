Musica: Pollice (Aiam), bene risorse fondo nazionale spettacolo a comparto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Grande soddisfazione è stata espressa da Francescantonio Pollice, presidente dell’Associazione italiana attività Musicali (Aiam) per l’assegnazione delle nuove quote del Fondo nazionale spettacolo dal vivo (Fnsv) alle istituzioni del comparto Musica. “Nell’esprimere grande soddisfazione per l’assegnazione delle nuove risorse del FNSV alle istituzioni del comparto Musica, voglio ringraziare il Ministro alla Cultura, Gennaro Sangiuliano e il Sottosegretario Gianmarco Mazzi per l’impegno profuso a favore della nostra associazione e di tutti gli enti che, come noi, operano in questo settore. Credo sia per me doveroso rivolgere un plauso anche al Dott. Antonio Parente, alla sua Direzione e alla Commissione Musica per il grande e significativo lavoro compiuto negli ultimi mesi”, dichiara il presidente Aiam Francescantonio Pollice dopo la pubblicazione del decreto n. 1108 a firma del direttore generale spettacolo Antonio Parente, con il quale sono state assegnate alle Istituzioni del comparto musica le nuove quote del Fnsv. (segue) (Com)