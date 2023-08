Musica: Pollice (Aiam), bene risorse fondo nazionale spettacolo a comparto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Va registrato e sottolineato senza esitazione che il recente stanziamento produce un aumento significativo delle risorse rispetto al 2022, fondi che si aggiungono a quelli già destinati al nostro comparto per effetto del decreto del 23 maggio 2023 - continua Pollice -. Tutti i soci rappresentati da Aiam che spaziano dalle società di concerti ai festival potranno in questo modo beneficiare dei finanziamenti e allargare il ventaglio già ricco e variegato delle proposte culturali che siamo in grado di offrire al pubblico in ogni regione, generando e sostenendo in questo modo l’economia del nostro Paese. Infine, siamo felici che una particolare attenzione sia stata conferita anche ai complessi strumentali giovanili, che per capacità di crescita meritano di certo investimenti più cospicui. L’Aiam da sempre investe nella formazione dei giovani, promuovendo occasioni di studio e di lavoro al fine di creare nuova occupazione e allo stesso tempo consentire il necessario ricambio generazionale”. (Com)