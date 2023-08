India: stampa, colosso auto elettriche cinese Byd sottoposto a indagine fiscale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il produttore cinese di auto elettriche Byd starebbe affrontando un'indagine fiscale in India, dopo essere stato accusato di avere pagato tasse troppo basse per una serie di componenti importate. Lo riporta il quotidiano edito a Hong Kong "South China Morning Post", citando fonti a conoscenza della questione. Stando a quanto riferito, la Directorate of Revenue Intelligence (Dri) - l'agenzia del governo indiano responsabile del contrasto del contrabbando - sospetta che Byd abbia evaso complessivamente nove milioni di dollari di tasse. L'indiscrezione non è stata confermata dalle parti in causa, e arriva dopo che Nuova Delhi ha rifiutato l'offerta della casa automobilistica cinese di costruire un impianto di veicoli elettrici da un miliardo di dollari nel Paese, nel quadro delle nuove regole adottate per regolamentare gli investimenti stranieri.(Cip)