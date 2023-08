Colombia: riciclaggio di denaro, figlio presidente Petro e la sua ex moglie si dichiarano innocenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il caso è stato approfondito, in particolare, dalla rivista “Semana”, entrata in possesso delle conversazioni Whatsapp che i due ex coniugi avrebbero scambiato tra gennaio 2021 e gennaio 2023, anche nei giorni immediatamente precedenti il ballottaggio presidenziale del giugno 2022, vinto da Petro. Tra i tanti stralci riportati dal settimanale, spiccano i dialoghi, apparentemente concitati, sulla necessità di far sparire il denaro, sui timori che le borse in cui era contenuto potessero essere violate, sulla necessità di trovare persone in grado di assumersi il rischio. (Mec)