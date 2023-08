Roma: 303 multe in sospeso, trovato 68enne irrispettoso di ambiente e codice della strada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno individuato un romano che non rispettava l'obbligo della raccolta differenziata e gli agenti della polizia Roma Capitale, hanno scoperto che, oltre ad avere una scarsa attenzione per l'ambiente, il 68enne romano, ne aveva ancor meno per il Codice della strada. Infatti a carico dell'uomo, dal controllo documentale, è emersa una problematica di irreperibilità del soggetto, al quale non erano stati mai notificati 303 verbali di violazioni al codice della strada, in quanto introvabile presso l'indirizzo di residenza. (Rer)