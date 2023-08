Imprese: Bergesio (Lega), con nostro emendamento riconosciamo incentivi ai professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo soddisfatti per l'approvazione dell'emendamento al ddl incentivi per equiparare professionisti e imprese per l'accesso alle risorse. Una battaglia storica della Lega, frutto di un lavoro di squadra tra il Mef e il Mimit, che ha visto l'impegno del nostro sottosegretario Massimo Bitonci. Con questa norma mettiamo fine, dopo decenni, alle differenze tra le categorie economiche, riconoscendo alle partite Iva gli stessi diritti delle altre imprese, onorando il lavoro e i sacrifici che quotidianamente svolgono per la crescita del Paese". Lo sottolinea in una nota Giorgio Maria Bergesio, senatore della Lega e vicepresidente della commissione Industria. (Rin)