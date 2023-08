Strage Bologna: Piantedosi, democrazia si difende in luoghi di rappresentanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "democrazia si difende innanzitutto qui, nei luoghi della rappresentanza. Come ogni anno, partiamo da qui, perché è da qui che quella tragica mattina del 2 agosto è ripartita Bologna. Palazzo d’Accursio quel giorno rappresentò quello che deve essere sempre un palazzo del governo: un luogo di ascolto e di aiuto, perché è nella mutualità che si radica il senso della convivenza sociale e delle Istituzioni che ne sono l’espressione". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in un passaggio del suo intervento alle commemorazioni presso la sede del comune di Bologna per il 43mo anniversario della strage alla stazione. (Rin)