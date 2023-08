Banche: UniCredit al fianco di Rm Multimedia Srl, sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 3,5 milioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- UniCredit ha sottoscritto un Sustainability Linked Minibond da 3,5 milioni di euro emesso da Rm Multimedia Srl di Cattolica (Rimini), specializzata nel commercio di tecnologie destinate a spettacoli, allestimenti e progettazione per teatri. L'operazione è finalizzata a supportare lo sviluppo dell'azienda e un miglioramento dei suoi profili di sostenibilità. Questa emissione obbligazionaria Sustainability-Linked è uno strumento del mercato della finanza sostenibile che incentiva alla realizzazione di ambiziosi e predeterminati obiettivi sulla performance Esg. Prevede inoltre un meccanismo di aggiustamento del margine che contempla la riduzione o l'aumento del tasso di interesse al raggiungimento o meno dei target previsti nelle clausole di sostenibilità con le quali l'azienda si impegna ad ottenere e migliorare il rating Esg che sarà assegnato da Cerved Rating Agency. Rm Multimedia, sensibile ai temi di sostenibilità, pone in tal senso tra i suoi principali obiettivi la produzione di energia rinnovabile mediante impianto fotovoltaico già installato e con nuovo impianto di ampliamento, al fine di raggiungere il 70 per cento di energia autoprodotta; l’avvio di un meccanismo premiale per i dipendenti legato al risultato di gestione; e l’incremento del numero delle donne nel team. (segue) (Com)