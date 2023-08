Regno Unito: tagli fondi per aiuti Paesi esteri porteranno a carenza assistenza sanitaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di donne in Africa moriranno durante la gravidanza e il parto a causa della riduzione dei fondi per gli aiuti all'estero del Regno Unito. È quanto emerge da un rapporto interno dei funzionari pubblici del Regno Unito, che rivela l'impatto dei tagli delle risorse di quest'anno per gli aiuti ai Paesi esteri. Secondo il documento, quasi 200 mila donne in più dovranno affrontare aborti non sicuri, complicanze durante il parto e altri problemi di salute. Il rapporto riferisce per esempio che il taglio del 76 per cento dei contributi per l'Afghanistan lascerà alcune delle donne più vulnerabili senza servizi essenziali e che mezzo milione di ragazze e bambini nello Yemen non riceveranno assistenza sanitaria. La maggior parte dei tagli sono stati imposti al ministero degli Esteri dopo che il dipartimento del Tesoro ha consentito al ministero dell'Interno di spendere circa un quarto del budget per la gestione degli alloggi dei rifugiati arrivati nel Regno Unito. (Rel)