Portogallo: Papa Francesco si sta recando a Lisbona

- Il Santo Padre è atteso a breve in Portogallo dove presenzierà alla XXXVII Giornata mondiale della gioventù in programma da oggi al 6 agosto sul tema: "Maria si alzò e andò in fretta". Questa mattina a Casa Santa Marta, prima della sua partenza per Lisbona, Papa Francesco ha salutato una quindicina persone; tra queste alcuni giovani, ragazze e ragazzi, che stanno vivendo un periodo in una comunità di recupero, e che quindi sono impossibilitati a partecipare alla Giornata mondiale della gioventù. Con loro erano tre nonni con i loro nipoti. Questo incontro, come anche la Giornata mondiale dei nonni e degli anziani appena celebrata, sottolinea il legame tra le generazioni, che possono sostenersi reciprocamente e apprendere le une dalle altre. (Civ)