Myanmar: ex relatrice Onu, giunta cerca riconoscimento internazionale e sostegno popolare

- La riduzione della pena della consigliera di Stato deposta del Myanmar Aung San Suu Kyi da parte della giunta militare al potere a Naypyidaw è un tentativo di cercare un riconoscimento internazionale come governo legittimo del Paese e un sostegno popolare. Lo afferma Yanghee Lee, ex relatrice speciale delle Nazioni Unite sul Myanmar, in un’intervista a “Channel News Asia”. Secondo l’esperta sudcoreana, è una mossa che mostra una giunta “senza idee e con l’acqua alla gola” e “la riduzione della pena di una donna di 78 anni che è stata rinchiusa con false accuse non dovrebbe essere vista come un atto di contrizione o un gesto conciliante”. I militari “pensano che ridurre le pene di Aung San Suu Kyi e del presidente Win Myint darà loro innanzitutto un po’ di sostegno popolare e, cosa più importante, un riconoscimento internazionale”, prosegue Lee, che ha svolto il suo mandato di relatrice Onu in Myanmar dal 2014 al 2020. (segue) (Fim)