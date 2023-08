Myanmar: ex relatrice Onu, giunta cerca riconoscimento internazionale e sostegno popolare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lee sottolinea che la giunta non ha il controllo del Paese, che è per oltre la metà del territorio sotto il controllo dei gruppi etnici locali, con combattimenti che continuano nelle regioni di Sagaing, Magway, Bago e Tanintharyi, così come negli Stati di Karen, Kayah e Chin. “Penso che sia il momento che la comunità internazionale si svegli davvero e veda che quello che sta facendo è un trucco vecchio di decenni e che non lo porterà abbastanza lontano perché non avrà mai il sostegno del popolo”, prosegue Lee, riferendosi al capo della giunta, generale Min Aung Hlaing, e criticando la risposta internazionale insufficiente al colpo di stato, diversamente da quanto accaduto rispetto all’invasione russa dell’Ucraina. “Min Aung Hlaing e l’esercito hanno invaso la loro stessa gente. Non è solo un colpo di stato. C’è stata una media di 30 attacchi aerei al mese di recente. L’85 per cento delle vittime sono civili e milioni di persone sono state sfollate”, evidenzia Lee, precisando che si fa ricorso alle stesse tattiche usate contro i rohingya nel 2016-17, come bruciare i villaggi, le scuole e i luoghi di culto. (segue) (Fim)