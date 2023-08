Myanmar: ex relatrice Onu, giunta cerca riconoscimento internazionale e sostegno popolare (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel futuro della lotta birmana contro la giunta, Lee non vede un’influenza decisiva di Aung San Suu Kyi. “Penso che il popolo del Myanmar sia andato avanti. Aung San Suu Kyi è ancora molto rispettata. Tuttavia, la lotta ora è delle giovani generazioni”, afferma. A suo parere la lotta per un “Myanmar federale democratico e libero” è trasversale e coinvolge l’etnia maggioritaria, quella birmana, che rappresenta il 68 per cento della popolazione, e quelle minoritarie. Secondo l’esperta c’è unione e solidarietà. A suo parere “il popolo si è unito” e c’è “solidarietà attraverso le linee etniche e attraverso le linee generazionali”. “Il popolo birmano non può combattere questa guerra da solo senza le comunità etniche, e le comunità etniche si stanno ora unendo ai birmani”, conclude Lee. (Fim)