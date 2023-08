Usa: scoperto laboratorio medico abusivo operato da società cinese, all'interno diversi agenti patogeni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità statunitensi hanno scoperto un laboratorio biomedico abusivo operato da una società medica cinese in un magazzino in California, al cui interno sono stati rinvenuti e isolati diversi agenti patogeni. Lo hanno annunciato le autorità della contea di Fresno, secondo cui la scoperta è giunta al culmine di mesi di indagini, innescate da alcune ispezioni effettuate lo scorso marzo. Secondo le informazioni diffuse dalle autorità statunitensi, il laboratorio abusivo sito a Reedley, una piccola cittadina a sud di Fresno, era utilizzato senza alcuna licenza dalla società cinese Prestige Biontech, registrata in Nevada. Secondo documenti giudiziari menzionati dall'emittente televisiva "Nbc News", "alcune stanze del magazzino contenevano diverse fiale contenenti liquidi e varie apparecchiature (di laboratorio). Le autorità sanitarie della contea di Fresno hanno rinvenuto campioni di "sangue, tessuti e altri fluidi corporei, e migliaia di fiale di liquidi non etichettati contenenti materiale biologico sospetto". Nella struttura sono stati trovati anche centinaia di topi confinati in "condizioni inumane", e probabilmente utilizzati per la conduzione di esperimenti: le autorità sanitarie ne hanno soppressi 773, e ne hanno trovati altri 175 già morti. I Centri per il controllo e la prevenzione delle malattie (Cdc) stanno già conducendo test sulle sostanze sequestrate, e avrebbero rinvenuto ben 20 agenti patogeni potenzialmente infettivi, tra cui coronavirus, Hiv, epatite ed Herpes. Il presidente di Prestige Biontech, Xiuquian Yao, interrogato dalle autorità, ha negato che la società si servisse di un laboratorio abusivo, e ha giustificato i ritrovamenti sostenendo che l'azienda avesse stoccato nel magazzino materiale di un'altra società del settore medico, Universal Meditech Inc., fallita e di cui Prestige era creditrice. (Was)