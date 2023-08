© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Benvenuto in Forza Italia al consigliere regionale Toscana Maurizio Sguanci. Siamo felici che abbia scelto di aderire al nostro modello di buon governo, per la crescita ed il lavoro. Giovedì conferenza stampa del coordinatore regionale Toscana per presentare l'ingresso di Maurizio. Avanti". Lo scrive su Twitter il segretario nazionale di Forza Italia e ministro degli Affari esteri, Antonio Tajani. (Rin)