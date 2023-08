Imprese: Cantalamessa (Lega), su incentivi storica apertura ai professionisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la Lega al governo "fatti e poche chiacchiere: dopo decenni di attesa, non ci saranno più disparità tra aziende e professionisti ai fini dell'accesso a specifici incentivi. Una risposta concreta la mondo del lavoro e alle partite Iva. Grazie a noi è stato sbloccato dal Mef lo stallo sull'emendamento al Ddl Incentivi che equipara i professionisti alle imprese ai fini dell'accesso alle misure. Una storica apertura di buon senso, resa possibile attraverso un grande lavoro di squadra tra Mef, Mimit e commissione Industria al Senato, che mette fine alle disparità tra le categorie economiche. Ringrazio il ministro Giorgetti e il sottosegretario Bitonci per l'ottimo lavoro di confronto e ascolto con le associazioni di categoria. Avanti così". Lo sottolinea in una nota il senatore Gianluca Cantalamessa, capogruppo in commissione Industria, Commercio, Turismo e Agricoltura a Palazzo Madama. (Rin)