Francia: Anonymous Sudan minaccia Parigi di rappresaglie per crisi in Niger

- Il gruppo di pirati informatici Anonymous Sudan ha pubblicato sul suo canale Telegram, seguito da oltre 100 mila iscritti, diversi messaggi in cui minaccia la Francia di "rappresaglie" per la crisi politica in Niger. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTv". "I piani della Francia nel Sahel e nell'Africa occidentale non funzioneranno. Il governo del Niger ha deciso di sostenere gli imperialisti francesi e di combattere contro il Niger. Nessun problema, saremo al fianco dei nostri fratelli musulmani e africani", ha reso noto il gruppo in alcuni messaggi condivisi sul canale Telegram. Alla fine di giugno, Anonymous Sudan aveva già rivendicato un attacco ai siti web di diversi ospedali francesi come rappresaglia per la morte di Nahel, un adolescente ucciso a Nanterre da un’agente di polizia durante un controllo stradale. (Frp)