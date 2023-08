Medio Oriente-Cipro: presidente Christodoulides a Ramallah per visita ufficiale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica di Cipro, Nikos Christodoulides, è giunto oggi a Ramallah per una visita ufficiale, durante la quale incontrerà il presidente dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), Mahmoud Abbas, noto anche come Abu Mazen, il suo consigliere per gli affari diplomatici, Majdi al Khalidi, e il ministro degli Affari esteri e degli Espatriati, Riad al Maliki. Lo si apprende dall’agenzia di stampa palestinese “Wafa”. Giunto nei territori palestinesi, Christodoulides ha deposto una corona di fiori sulla tomba dello storico presidente dell’Anp e capo del movimento Fatah, deceduto nel 2004. Al termine dell’incontro tra il presidente cipriota e Abu Mazen, sono previsti una conferenza stampa congiunta e un pranzo ufficiale.(Res)