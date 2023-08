Fisco: Lisei (Fd'I), non sempre chi non paga tasse è evasore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Basta con la falsa rappresentazione che chiunque non paghi le tasse è un evasore e un lavoratore autonomo. Chi non può pagare le tasse perché la propria azienda è in difficoltà e ha dichiarato, non è un evasore. Chi ha commesso errori formali nella compilazione della modulistica, non è un evasore. Chi riceve una cartella dall'agenzia delle entrate, non è automaticamente un evasore: sarebbe come dire che chi è indagato dalla procura, è un criminale". Lo ha detto in Aula, durante il dibattito sulla delega al governo per la riforma fiscale, il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei. "È sbagliato criminalizzare un popolo che non è evasore, ma che ha avuto problemi col fisco per difficoltà economiche, per errori formali o perché ha un contenzioso con l'Agenzia delle entrate che alla fine, magari, vince pure", ha aggiunto. "Per questo - ha concluso Lisei - occorre recuperare un migliore rapporto tra fisco e contribuenti, ed è in questo senso che va il mio ordine del giorno, razionalizzando le aliquote e prevedendo sanzioni che siano proporzionate". (Rin)