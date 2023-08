Lavoro: Damiani (FI), tasso di disoccupazione in calo, aumentano gli occupati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I dati Istat sull’occupazione nel mese di giugno "sono persino migliori rispetto alle attese degli analisti. Scende al 7,4 per cento il tasso di disoccupazione e gli occupati aumentano di 385 mila unità, cioè l'1,7 per cento in più rispetto a un anno fa". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia e capogruppo in commissione Bilancio, Dario Damiani. "È segno inequivocabile della bontà del lavoro svolto in questi mesi dal governo - ha aggiunto Damiani - con il focus centrato sul sostegno a imprese e famiglie per consentire una rapida ripresa dell'economia e, di conseguenza, la creazione di nuovi posti di lavoro. Fermo restando il doveroso impegno a garantire aiuto e supporto a chi è impossibilitato a svolgere un'attività lavorativa, il trend positivo dell'occupazione conferma che aumentano le opportunità per tutti: è questa la strada primaria per una crescita reale e strutturale", ha concluso. (Rin)