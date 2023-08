Istat: quasi una persona su quattro tra i residenti nelle città metropolitane ha almeno 65 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli anziani residenti nelle città metropolitane rappresentano il 35 per cento del totale italiano e vivono prevalentemente nei contesti più urbanizzati: il 45 per cento nei comuni capoluogo, quasi un terzo distribuiti tra prima e seconda cintura urbana e il restante 24 per cento nella corona più esterna dell’area. È quanto si legge nel focus dell'Istat "Gli anziani nelle città metropolitane". Quasi una persona su quattro tra i residenti nelle città metropolitane ha almeno 65 anni: incidenze più elevate nelle città metropolitane del Nord e minore in quelle del Sud, maggiore nei capoluoghi e decrescente nelle prime due cinture. Fra i capoluoghi, Genova ha la maggiore quota di anziani (28,8 per cento), Napoli quella minore (quasi il 22 per cento). Nelle città metropolitane del Centro-nord si rileva la prevalenza degli over75 tra gli anziani residenti, ampiamente sopra il 50 per cento, con il primato della città metropolitana di Genova al 55,8 per cento. Tra i capoluoghi spiccano Milano (57,8 per cento) e Bologna (57,4 per cento). Al Sud si rileva la tendenza opposta, con una preponderanza della fascia più “giovane” 65-74 anni, che costituisce oltre il 50 per cento degli anziani residenti; il primato spetta alla città metropolitana di Napoli (54,4 per cento). Tra i capoluoghi emergono Palermo e Napoli (quasi 53 per cento).(Rin)