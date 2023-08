Imprese: Sace e Amazon insieme per sostenere le Pmi italiane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Siamo molto orgogliosi della collaborazione tra Sace e Amazon, un’intesa di grande valore che arricchisce le partnership e gli strumenti di Sace Education a disposizione delle PMI per affrontare con successo le sfide della trasformazione digitale”, ha dichiarato Alessandra Ricci, Amministratore delegato di Sace. “Questo accordo, in linea con gli obiettivi del Piano Industriale Insieme 2025, conferma il nostro impegno al fianco delle imprese italiane che puntano su innovazione e digitalizzazione per crescere in Italia e nel mondo”. Mariangela Marseglia, VP e Country Manager di Amazon in Italia e Spagna, commenta:“In Amazon ogni giorno ci impegniamo per innovare e semplificare l’utilizzo delll’eCommerce e sappiamo che per avere un impatto positivo è fondamentale la continua collaborazione tra diversi attori. L’intesa annunciata quest’oggi rappresenta un esempio concreto di come, lavorando in una comune direzione, si riesca ad offrire un contributo di valore per il tessuto imprenditoriale del nostro Paese, struttura portante dell’intero sistema produttivo nazionale.” Amazon si impegna ad aiutare le PMI nel loro percorso di digitalizzazione e internazionalizzazione attraverso strumenti e programmi specifici. A novembre 2020, infatti, in piena pandemia, l’azienda ha lanciato “Accelera con Amazon”, un programma di formazione gratuito realizzato insieme a diversi partner pubblici e privati, pensato per fornire tutti gli strumenti e le competenze necessari per avviare una nuova attività online, o per potenziarne una esistente, a prescindere dalla volontà di vendere o meno su Amazon. Oggi, il programma, che ha visto più di 35.000 realtà coinvolte a distanza di due anni dal suo lancio, è annoverato tra le iniziative promosse dal Ministero dell’Innovazione Tecnologica e della Transizione Digitale, sui canali Solidarietà Digitale e Repubblica Digitale. Ancor prima, nel 2015, Amazon ha lanciato la vetrina Made in Italy per divulgare lo stile e la qualità della manifattura italiana e permettere agli artigiani e alle piccole e medie imprese che vendono attraverso il suo negozio online di aprirsi a un pubblico internazionale, e dal 2019 lavora al fianco di Agenzia Ice per promuovere il Made in Italy in tutto il mondo. Oggi, la vetrina è disponibile nei negozi online di Amazon in 11 paesi: oltre all’Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Stati Uniti, Giappone, Emirati Arabi Uniti, Svezia, Polonia e Olanda, e vanta 17 percorsi regionali dedicati alle eccellenze locali che vanno da Nord a Sud, con oltre 1 milione di prodotti disponibili, frutto del lavoro di eccellenza di oltre 5.500 aziende italiane. “Lavorando ogni giorno a stretto contatto con le imprenditrici e gli imprenditori italiani, sappiamo che tra gli ostacoli più diffusi verso la digitalizzazione e l’internazionalizzazione del loro business c’è la carenza di competenze.” Afferma Anna Bortolussi, General Manager Brand Owner and Seller Success, Amazon Eu. “Proprio per questo motivo, nel 2020 abbiamo messo a disposizione ‘Accelera con Amazon’, un programma gratuito di formazione per consentire alle realtà che muovono i loro primi passi nel digitale di accedere a webinar e momenti di confronto e apprendimento con esperti di Amazon, e non solo. La collaborazione con Sace arricchisce questo percorso e sono certa che porterà ulteriori benefici alle Pmi del nostro territorio”. (Com)