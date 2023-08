Strage Bologna: La Russa, responsabilità matrice neofascista, avanti con desecretazione atti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tramandare La memoria affinché non venga mai meno l'amore per quei valori di libertà e democrazia che sono scolpiti nella nostra Costituzione è un impegno che non vogliamo trascurare". Lo ha detto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricordando, nell'Aula di palazzo Madama, le vittime della strage di Bologna. "Un impegno di conoscenza che dobbiamo a tutte le vittime del terrorismo e in relazione al quale ritengo fondamentale proseguire, anche in questa legislatura, l'importante opera di desecretazione degli atti delle commissioni parlamentari di inchiesta che hanno indagato su molte tragiche pagine del nostro passato, al fine di rimuovere ogni ombra, ogni dubbio, ogni interrogativo ancora aperto. Va doverosamente ricordata la definitiva verità giudiziaria che ha attribuito alla matrice neofascista la responsabilità di questa strage", ha proseguito. (segue) (Rin)