Strage Bologna: La Russa, responsabilità matrice neofascista, avanti con desecretazione atti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero, inoltre, rivolgere un pensiero alle associazioni dei familiari delle vittime delle stragi e del terrorismo, che ringrazio per l'instancabile opera di sensibilizzazione. Ma in questa giornata di memoria ma anche di dolore e di condivisione è importante ricordare l'orgoglio, il coraggio e la determinazione con cui tutta la nazione, non si è mai e ripeto mai, piegata al ricatto della paura e - unità - ha sconfitto il terrorismo, contrapponendo alla barbara violenza delle bombe la forza della giustizia e della democrazia", ha concluso La Russa per poi chiedere all'Aula di osservare un minuto di silenzio. (Rin)