Serbia: presidente Partito libertà e giustizia, ministro Finanze ha indebitato il Paese

- Il presidente del Partito libertà e giustizia (Ssp), Dragan Djilas, ha affermato che il ministro delle Finanze della Serbia, Sinisa Mali, "ha indebitato il Paese per più di 20 miliardi di euro". Lo riporta l'agenzia di stampa "Fonet". Secondo Djilas, "solo 6 miliardi sono stati usati per nuove infrastrutture", mentre il resto "è evaporato". Il presidente dell’Ssp, ha osservato che negli ultimi nove mesi la Serbia “ha preso in prestito circa 4 miliardi di euro: dal Fondo di investimento di Abu Dhabi un miliardo di euro, dal Fondo monetario internazionale 2,4 miliardi di euro, dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) 300 milioni di euro e due prestiti dalla Banca Mondiale di 220 milioni di euro". “Non è stato speso un solo euro per finanziare opere infrastrutturali e la Serbia si è indebitata sul mercato internazionale", ha detto Djilas. (Seb)