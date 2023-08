Niger: ministero Esteri russo, evitare che situazione degeneri, sosteniamo il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia ritiene importante prevenire che la situazione degeneri in Niger ed è favorevole all'organizzazione di un dialogo nazionale per ristabilire la pace. Lo ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova in un briefing. “Riteniamo estremamente importante prevenire un ulteriore degrado della situazione nel Paese, riteniamo urgente organizzare un dialogo nazionale per ripristinare la pace civile, garantire la legge e l'ordine", ha detto Zakharova. La portavoce ha aggiunto che la minaccia dell’uso della forza contro il Niger non aiuterebbe a disinnescare le tensioni ea risolvere il conflitto nel Paese. "Nella ricerca di modi per risolvere il conflitto in Niger, continuiamo a partire dal principio: problemi africani, una soluzione africana. Ci auguriamo che gli sforzi vengano compiuti attraverso l'Unione africana e le organizzazioni subregionali", ha sottolineato Zakharova. (Rum)