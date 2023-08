Olimpiadi: Malagò (Coni), ritiro candidatura Roma cicatrice che resterà a vita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quanto alle olimpiadi, indubbiamente le discipline estive consentono una dinamica di impiantistica differente, "ma va detto che è stato l'errore della vita. La ferita si è rimarginata, perché nello sport quando uno perde - nel caso nostro non è che abbiamo perso, non ci hanno messo proprio in condizione di gareggiare – la cicatrice rimane a vita". Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ad "Agorà Estate" Rai3. "E soprattutto, mi sembra che politicamente è stato fin troppo chiaro che si è trattato, anche per chi ha preso questa decisione, di un errore della vita, questo è poco ma sicuro", ha concluso. (Rin)