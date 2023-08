Rai: Pionati (Giornale radio), informazione di qualità e impegno su innovazioni per recuperare attenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dobbiamo impegnarci in una serie di innovazioni per recuperare attenzione ed ascolto, soprattutto sulla rete. Lo ha detto il direttore del Giornale radio, Francesco Pionati, in audizione nella commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, in riferimento al piano editoriale del Giornale radio Rai. "Siamo chiamati a compiere un duplice sforzo: garantire un'informazione di qualità ma trovare al tempo stesso gli strumenti migliori per recuperare l'attenzione dell'opinione pubblica", ha spiegato. (Rin)