Tunisia: lunghe file davanti alle panetterie

- Il quotidiano economico tunisino “L’Economiste Maghrebin” segnala la presenza lunghe file davanti alle panetterie della Tunisia, rivocando le “dolorose lezioni del passato” come le rivolte del pane nel 1984. Il presidente della Repubblica, Kais Saied, ha recentemente dichiarato che il pane è “una linea rossa” che non può essere valicata, notando “che c'è un pane per i ricchi e un altro per i poveri”, anche se dovrebbe esserci “un solo pane per tutti i tunisini”. I panifici ricevono un sussidio statale per vendere pagnotte a prezzi ribassati: molti di essi, però, sono riluttanti a vendere il pane sovvenzionato - come la baguette dal 190 millim di dinaro - perché non è considerato redditizio, offrendo ai clienti farinacei più elaborati e costosi. Da qui l’affondo del presidente Saied. “L’Economiste Maghrebin”, tuttavia, si chiede se “lo Stato non incoraggi involontariamente i panifici, alcuni dei quali stanno fallendo a causa dei prezzi esorbitanti di luce e gas, a barare”. La verità sta nel fatto che, viste le casse vuote, “lo Stato importa una quantità insufficiente di grano tenero” e di conseguenza “i quantitativi di farina forniti ai panifici sono inferiori al fabbisogno del consumo locale”, conclude il quotidiano. (Tut)