Ucraina: governatore di Kherson, bombardamenti russi feriscono due persone

- Le forze russe hanno bombardato nella notte e nelle prime ore del mattino la città ucraina di Kherson: diversi edifici residenziali sono stati danneggiati e due persone sono rimaste ferite. Lo ha riferito Oleksandr Prokudin, governatore regionale di Kherson, su Telegram. "Di notte, l'esercito russo ha nuovamente attaccato la parte centrale di Kherson", ha detto Prokudin, specificando che, in particolare, è stato colpito il quartiere residenziale. “Il nemico ancora una volta ha preso di mira abitazioni civili”, ha detto Prokudin, secondo cui nei luoghi degli attacchi sono scoppiati incendi, prontamente spenti dai soccorritori. "Due persone sono rimaste ferite. Una donna di 56 anni è stata ricoverata in ospedale in condizioni moderate e i medici hanno curato sul posto un uomo di 59 anni", ha detto il governatore. I bombardamenti avvenuti in mattinata, invece, hanno colpito i locali di una banca, così come l’abitazione di una donna di Kherson di 78 anni", ha aggiunto il governatore regionale, spiegando come “miracolosamente” quest’ultima non sia rimasta ferita. (Kiu)