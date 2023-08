Spagna: esplosione in edificio residenziale a Valladolid, morta una donna e 12 feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una donna è morta e altre 12 persone sono rimaste ferite, di cui due in modo grave, a causa di un'esplosione che ha parzialmente distrutto nelle notte un edificio residenziale di quattro piani in Calle Goya, a Valladolid, in Spagna. Lo riferisce il quotidiano "El Pais". I vigili del fuoco, che sono riusciti ad accedere nell'edificio che conta circa 20 appartamenti, hanno trovato una donna di 53 anni senza vita nella sua abitazione. Secondo le prime ipotesi, l'incidente è stato causato da un'esplosione di gas al primo piano. La sindaca di Valladolid, Irene Carvajal, ha spiegato che 12 persone sono state trasportate negli ospedali Clinico e Rio Hortega, due delle quali sono in gravi condizioni. Si tratta di un padre e di un figlio, ricoverati rispettivamente in terapia intensiva e nel reparto ustionati, Le persone ricoverate in ospedale hanno un'età compresa tra i 31 e gli 89 anni, secondo i dati forniti dagli operatori sanitari. (Spm)