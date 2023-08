Agroalimentare: Coldiretti, +50 per cento pomodoro da Cina, sorpassa Italia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mentre in Europa c’è chi va in direzione opposta, come l'Olanda che ha chiesto alla Commissione UE la concessione di un contingente tariffario per permettere l'importazione di concentrato di pomodoro dalla Cina in esenzione di dazio. Si tratterebbe – sottolineano Coldiretti e Filiera Italia - di un contingente di superiore alle ventimila tonnellate all'anno di concentrato di pomodoro, perché secondo l’Olanda la produzione UE non sarebbe sufficiente a soddisfare la domanda. Per dare il proprio via libera, la Commissione UE deve infatti ravvisare la sussistenza di due condizioni – spiegano Coldiretti e Filiera Italia - la merce oggetto della richiesta non è prodotta nell’Unione Europea in quantità sufficiente e, seconda condizione, deve essere destinata ad una ulteriore trasformazione. Coldiretti e Filiera Italia hanno preso posizione contro la richiesta olandese, non essendoci carenza di produzione di pomodoro da industria nell’UE tale da giustificare l’apertura di un contingente a dazio zero. Bisogna poi da considerare che il prezzo del prodotto di importazione, anche se sottoposto a dazio, è meno della metà di quello europeo. Anche chi fino ad oggi non aveva acquistato semilavorati del pomodoro dalla Cina – denunciano Coldiretti e Filiera Italia - viene tentato da prezzi bassissimi e dalla mancanza di un obbligo di etichettatura d’origine obbligatoria sui derivati del pomodoro utilizzato nell’Ue, alimentando le distorsioni sul mercato. Intanto l’Italia è all’avanguardia in Europa grazie al pressing della Coldiretti che ha fatto scattare anche l’obbligo di indicare in etichetta l’origine per pelati, polpe, concentrato e degli altri derivati del pomodoro grazie alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale 47 del 26 febbraio 2018, del decreto interministeriale per l’origine obbligatoria sui prodotti come conserve e salse, oltre al concentrato e ai sughi, che siano composti almeno per il 50 per cento da derivati del pomodoro. Nel carrello della spesa degli italiani In Italia, le tipologie di conserve di pomodoro più acquistate nella fase al dettaglio sono le passate e le polpe che concentrano circa i tre quarti dei quantitativi e il 54 per cento della spesa complessiva, spiega Coldiretti su dati Ismea nel 2022. A seguire, tra i prodotti più venduti si piazzano i sughi pronti (12 per cento dei volumi e circa il 30% della spesa) e i pomodori pelati (10 per cento degli acquisti e 8 per cento della spesa). Completano il paniere le conserve di pomodorini, il concentrato di pomodoro e i sughi freschi. Il consumo si attesta – conclude Coldiretti - su una media di 35 chili a famiglia all’anno. (Com)