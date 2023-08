Rai: Preziosi (Tg2), puntiamo a raggiungere i giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delle sfide del piano editoriale "è riuscire a raggiungere i giovani, che spesso credono di informarsi con fonti non giornalistiche o propalatrici di fake news". Lo ha detto il direttore del Tg2, Antonio Preziosi, in audizione nella commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. "Anche qui - ha assicurato - cercheremo di muoverci in piena sintonia con i principi espressi dall'articolo 5 del contratto di servizio. Non dobbiamo solo parlare ai giovani, dobbiamo cercare come servizio pubblico di parlare con i giovani", ha aggiunto.(Rin)