- "La contestazione sul Pnrr non le capisco. Il fatto che Fitto abbia voluto rimodulare gli impegni per evitare di restare bloccato su progetti a rischio entro il 2026 lo trovo un gesto di buon senso. Oltretutto, per quanto riguarda me, questa rimodulazione è stata preceduta da un confronto ampio". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un ‘intervista a “il Giornale”. (Com)