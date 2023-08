Singapore: Seah Kian Peng eletto nuovo presidente del Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Seah Kian Peng è stato eletto oggi nuovo presidente del Parlamento di Singapore, carica rimasta vacante il 17 luglio scorso a seguito delle dimissioni di Tan Chuan-jin, protagonista di uno scandalo per una relazione extraconiugale con una parlamentare. Seah, nominato per la carica di presidente del parlamento dal premier Lee Hsien Loong lo scorso 21 luglio, ha fatto riferimento proprio al recente scandalo durante il primo discorso tenuto ai parlamentari nella veste di presidente dell'assemblea: i recenti eventi, ha dichiarato Seah, dovrebbero ricordare a tutti che "siamo troppo umani. Non lo affermo per unirmi al coro di sdegno, ma per riflettere sull'esigenza da parte di tutto noi di riflettere anzitutto sulla nostra condotta personale". (segue) (Fim)