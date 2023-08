Singapore: Seah Kian Peng eletto nuovo presidente del Parlamento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Partito d’azione popolare del primo ministro Lee sta affrontando in queste settimane una grave crisi d’immagine. Il caso dell'ex presidente del parlamento Tan e della collega della maggioranza parlamentare Cheng Li Hui ha assunto particolare rilievo perché coinciso con altre vicende. All’inizio di luglio, i ministri della Giustizia e degli Esteri, rispettivamente Kasiviswanathan Shanmugam e Vivian Balakrishnan, sono stati oggetto di scrutinio per una vicenda legata alla locazione di bungalow in una località turistica, anche se non è stato formulato alcun addebito a loro carico. Sempre il mese scorso, il ministro dei Trasporti, Subramaniam Iswaran, è stato posto in congedo dopo l’apertura di un’indagine nei suoi confronti da parte dell’Ufficio di investigazione delle pratiche corruttive (Cpib). Nella stessa indagine è coinvolto il magnate del settore immobiliare Ong Beng Seng, direttore esecutivo di Hotel Properties Limited (Hpl) e organizzatore del Gran premio di Formula 1 di Singapore. (Fim)