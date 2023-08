Libia-Tunisia: riunione tra funzionari di sicurezza, focus su valico di Ras Jedir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alti funzionari del ministero dell'Interno del Governo di unità nazionale (Gun) hanno tenuto una riunione con la controparte tunisina incentrata sulla situazione al valico di frontiera di Ras Jedir. Secondo quanto riferito dalla parte libica, si è discusso in particolare “dei colli di bottiglia” e delle “difficoltà nel movimento di viaggiatori e merci”. Ras Jedir è il principale punto di ingresso tra Libia e Tunisia, con picchi di 11 mila viaggiatori al giorno. Il valico di frontiera si trova a 175 chilometri a ovest della capitale libica, Tripoli. L'area in questione è caratterizzata da un deserto arido, con un clima molto caldo in estate e con poca pioggia in inverno (meno di 100 millilitri all'anno). (Tut)