Libano: calma apparente e poche violazioni del cessate il fuoco ad Ain Al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l’entrata in vigore del cessate il fuoco chiesto dal Comitato di azione congiunta dell’Autorità nazionale palestinese (Anp), nel campo profughi di Ain Al Hilweh, nel sud del Libano, sembra prevalere la calma, nonostante poche sporadiche violazioni notturne della tregua. Lo si apprende dall’agenzia di stampa libanese “Nna”, secondo la quale la Direzione della sicurezza nazionale del Paese dei cedri ha pubblicato le disposizioni relative al cessate il fuoco. Intanto, proseguono le indagini della commissione di inchiesta istituita ieri per individuare i responsabili della morte del generale Abu Ashraf al Armoushi, alto funzionario della sicurezza del movimento palestinese Fatah, che detiene le redini dell’Anp in Cisgiordania. Ieri, una fonte vicina a Fatah ha confermato al quotidiano panarabo con sede a Beirut "Al Mayadeen" che "la decisione di assassinare Al Armoushi è stata pianificata da tempo" e che "l'ottenimento di una tregua dipenderà dalla resa delle parti responsabili dell'assassinio". (Lib)