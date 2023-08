Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In pianura ed Appennino temporanei addensamenti notturni, poi cielo sereno o poco nuvoloso durante tutto il giorno; su Alpi e Prealpi cielo da nuvoloso a molto nuvoloso, con temporanee schiarite più frequenti al mattino. Precipitazioni deboli rovesci nella seconda parte della giornata su Alpi e Prealpi, più frequenti sul settore retico orientale. Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento. In pianura minime tra a 20 e 22 °C, massime tra a 31 e 34 °C. (Rem)