Sanità: Rocca, sovranità Regione su settore è il primo obiettivo

- "Ho alle spalle una lunga esperienza nel settore sociosanitario. Non potevo non metterci la faccia. Comunque, il primo obiettivo è la sovranità sanitaria della Regione. Abbiamo ereditato un'esposizione debitoria di circa 23 miliardi di euro. Abbiamo poi subito dovuto tagliare in bilancio 218 milioni di euro per ripianare i debiti della sanità visto che la Corte dei Conti impone di non fare nuovo debito. Stiamo lavorando anche per migliorare le liste di attesa". Lo dichiara il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca in un 'intervista a "il Giornale". (Com)