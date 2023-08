Niger: l'Algeria mette in guardia contro qualsiasi intervento militare straniero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria ha messo in guardia contro le conseguenze di un intervento militare straniero in Niger. Pur rinnovando il proprio sostegno a Mohamed Bazoum quale “legittimo presidente della Repubblica del Niger”, deposto da un golpe militare la scorsa settimana, il ministero degli Esteri algerino ha dichiarato che il ripristino dell’ordine costituzionale “dovrebbe essere realizzato con mezzi pacifici”, evitando “una escalation di insicurezza e instabilità nel fraterno Niger e nella regione nel suo complesso”. Inoltre, l'Algeria “invita alla prudenza e alla moderazione di fronte all'intenzione di attuare un intervento straniero, che purtroppo non è un’opzione da escludere”. Eventualità, quella dell'azione militare, che secondo il ministero degli Esteri “complicherebbe la gravità della crisi attuale”. (Ala)