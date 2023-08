Strage Bologna: Mulè (FI), unità del Paese nel ricordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quarantatre anni fa a Bologna una bomba spazzò via le vite di 85 italiani: figli, madri e padri. Le esistenze di quelle donne e quegli uomini furono cancellate in un lampo, e con loro furono stravolte per sempre quelle dei familiari". Lo afferma Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera e deputato di Forza Italia. Il parlamentare 'azzurro' aggiunge: "Oggi, le nostre coscienze reclamano il doveroso esercizio della memoria e i nostri cuori sono vicini a coloro che ancora piangono il vuoto lasciato da quella strage neofascista. L'unità del Paese nel loro ricordo è un fatto acquisto, come lo è il dovere della magistratura di amministrare sempre la giustizia in nome del popolo italiano: queste sono le basi della coscienza civica del nostro Paese e su queste fondamenta deve inchinarsi chiunque si accosti alla strage di Bologna". (Rin)