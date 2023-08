Strage Bologna: Richetti (Az-Iv), costruire cammino di verità è migliore omaggio a vittime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il ricordo delle ottantacinque vittime e degli oltre duecento feriti dell'attentato alla stazione di Bologna del 2 agosto 1980, rappresenta un dovere civile e morale di grande valore. Tornare con la memoria ai giorni di quello che, universalmente, è riconosciuto come il più tremendo attentato ai valori della democrazia e del vivere civile che la nostra Repubblica incarna, deve rappresentare l'occasione per riconfermare in noi e nella comunità politica, il rifiuto più fermo di ogni violenza, di ogni terrorismo, di qualunque prevaricazione. Solo costruendo giorno per giorno un cammino fatto di verità e giustizia potremo dire di aver omaggiato la memoria di chi, da innocente, fu privato della propria vita e della propria libertà". Lo afferma Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia viva alla Camera. (Rin)