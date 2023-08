Piemonte: al via la gara di progettazione per il nuovo ospedale dell'area Nord, valore stimato di 345 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Verrà pubblicata entro la prossima settimana la gara per la progettazione del discusso nuovo ospedale di Torino Nord. La delibera è stata approvata oggi dall’Asl Città di Torino. Il valore stimato per la struttura, che avrà 511 posti letto, è di 345 milioni di euro coperti attraverso fondi Inail, di cui 185 milioni già deliberati e la quota restante attraverso la rimodulazione degli stanziamenti previsti per il Piemonte (in particolare 170 milioni resi disponibili grazie alla scelta della Regione di usare l’ex art. 20 per gli interventi sui due ospedali del Vco e per la realizzazione di 4 case di comunità). Un iter che sta andando avanti nonostante le proteste di alcune istituzioni territoriali e cittadini. Il progetto è stato elaborato in collaborazione con il team del Politecnico di Torino coordinato dal professor Giorgio Garzino puntando sulla massima attenzione ai temi ambientali, che sono stati oggetto del dibattito pubblico. (segue) (Rpi)