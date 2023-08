Piemonte: al via la gara di progettazione per il nuovo ospedale dell'area Nord, valore stimato di 345 milioni di euro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il piano per l’edilizia sanitaria di Torino e del Piemonte continua a prendere forma in modo concreto e nel rispetto dei tempi stabiliti - hanno sottolineato il presidente della Regione Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Genesio Icardi -. Dotiamo finalmente il nostro territorio di ospedali nuovi, moderni e all’avanguardia a servizio dei cittadini e delle donne e degli uomini che ci lavorano ogni giorno e rappresentano l’eccellenza della nostra sanità", hanno continuato Cirio e Icardi. "Il nuovo ospedale della zona nord è un tassello fondamentale per dotare la Città di una rete sanitaria pubblica che sia all'altezza delle esigenze delle cittadine e dei cittadini e superare le criticità strutturali degli attuali presidi del Maria Vittoria e dell'Amedeo di Savoia - ha spiegato il sindaco di Torino Stefano Lo Russo -. Continueremo a lavorare con la Regione per realizzare una rete sanitaria moderna e capace di integrare al meglio l'alta complessità medica di qualità con la medicina territoriale e i servizi socio-sanitari diffusi che sono una priorità assoluta per Torino", ha concluso. (Rpi)