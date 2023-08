Libano: ministro Interno Mawlawi, nessun piano terroristico ad Ain Al Hilweh

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno uscente del Libano, Bassam Mawlawi, ha negato l’esistenza di piani terroristici legati agli scontri dei giorni scorso nel campo profughi di Ain Al Hilweh, situato vicino alla città di Sidone, nel sud del Paese. Lo ha dichiarato lo stesso ministro Mawlawi in un’intervista all’emittente “Sky News Arabia”, ribadendo che le autorità di Beirut seguono da vicino gli sviluppi degli eventi. “È nostra responsabilità proteggere tutti i cittadini, ovunque si trovino”, ha commentato il ministro, negando l’esistenza di “complotti terroristici contro il Libano”. Rispondendo alle voci circolate su un vuoto nell’operato delle Forze armate libanesi all’esplodere degli scontri ad Ain Al Hilweh, inoltre, Mawlawi ha assicurato che “le forze di sicurezza e i militari stanno svolgendo i loro compiti”, sottolineando, in particolare, che “i loro sacrifici sono molto apprezzati e non hanno limiti, anzi, le Forze armate sono state in grado di mettere in pratica al meglio il loro motto, ‘onore sacrificio e fedeltà’”.(Lib)